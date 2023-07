Mort de l'écrivain allemand Martin Walser à 96 ans

L'écrivain allemand Martin Walser, une figure de la littérature contemporaine dans son pays, est mort à l'âge de 96 ans, ont annoncé vendredi plusieurs médias allemands.

Il s'est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi à Überlingen, dans le sud-ouest, où il résidait depuis la fin des années 60, d'après les chaînes de télévision publiques ARD et ZDF ainsi que le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Sa maison d'édition Rotwohlt était injoignable dans l'immédiat.

Martin Walser est considéré comme l'un des romanciers majeurs de l'après-guerre au même titre que Günter Grass ou Heinrich Böll, même s'il n'a jamais atteint la notoriété internationale de ces deux derniers.

'Génie et provocateur', selon la ZDF, il fera scandale à la fin des années 1990 en avouant dans un discours en avoir assez de la 'représentation permanente' du passé nazi, déclenchant un énorme débat de fond en Allemagne sur le travail de mémoire des horreurs du IIIe Reich.

Il avait en particulier déclaré 'détourner le regard' lorsque les crimes nazis sont montrés à la télévision et dénoncé une 'instrumentalisation d'Auschwitz à des fins actuelles', un 'gourdin moral' qui serait sans cesse brandi sur l'Allemagne.

Accusé de vouloir refouler le passé nazi, il s'en défendait mais affirmait qu'une répétition constante des représentations de ces crimes en banalisait l'horreur.

Description de l'univers petit-bourgeois

En 2002, dans 'Mort d'un critique', il s'en était cette fois pris au critique littéraire le plus connu d'Allemagne, Marcel Reich-Ranicki, un juif rescapé du ghetto de Varsovie, ce qui avait créé un nouveau scandale dans son pays et lui avait valu d'être soupçonné d'antisémitisme.

Des documents du fichier central du Parti nazi font état de son adhésion à ce dernier en janvier 1944 et il fut soldat dans l'armée allemande.

Né le 24 mars 1927 à Wasserburg, Martin Walser a excellé dans la description des microcosmes petits-bourgeois, dont il est lui-même issu.

Après la guerre, il passe le baccalauréat puis étudie la littérature, l'histoire et la philosophie.

Il se fait connaître en 1955 par un recueil de nouvelles, puis, deux ans plus tard, par son premier roman et grand succès littéraire 'Des Mariés à Philippsburg' qui a lancé sa longue et prolifique carrière.

/ATS