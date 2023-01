Mort de Jeff Beck, guitariste de légende

Le guitariste de légende britannique Jeff Beck est mort à l'âge de 78 ans d'une méningite, a annoncé sa famille mercredi soir dans un communiqué. Il était devenu célèbre avec le groupe de rock des années 1960 The Yardbirds.

'Au nom de sa famille, c'est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Jeff Beck. Après avoir soudainement contracté une méningite bactérienne, il est décédé paisiblement hier', selon le communiqué sur le site officiel du musicien.

Né en juin en 1944 à Londres, Jeff Beck est considéré comme l'un des meilleurs guitaristes de rock, hard rock, blues et même de jazz de tous les temps, aux côtés d'Eric Clapton et de Jimmy Page avec qui il a joué dans le groupe The Yardbirds.

Longue carrière solo

Il avait fondé également au tournant des années 1960 et 1970 le groupe de hard rock The Jeff Beck Group avec le chanteur Rod Stewart et le guitariste Ron Wood, avant une longue carrière solo.

'Personne ne jouait de la guitare comme Jeff', a immédiatement salué sur Twitter Gene Simmons du groupe de hard rock Kiss. Son comparse du groupe Black Sabbath, Tony Iommi, s'est également incliné devant 'une incroyable icône, un guitariste de génie. Il n'y aura jamais un autre Jeff Beck'.

Le chanteur Paul Young s'est dit aussi sur Twitter 'dévasté par la mort soudaine et tragique du guitariste de légende Jeff Beck'.

