Montreux Jazz: une affiche haute couture brodée pour la 60e édition

Photo: L'affiche de la 60e édition du Montreux Jazz Festival (MJF) est une création brodée conçue par l'artiste valaisan Kévin Germanier. (© Germanier)

A l'occasion de sa 60e édition, le Montreux Jazz Festival (MJF) se pare d'une affiche haute couture brodée et unique en son genre. Une 'prouesse technique' réalisée par le créateur valaisan Kévin Germanier, qui a déjà habillé Beyoncé, Lady Gaga ou Björk.

Pas moins de 60'000 perles et sequins jaillissent d'un fond absolument noir: les couleurs dansent en lettres et motifs éclatants. Un 'chaos organisé', selon les mots de l'artiste, qui signe la première affiche brodée de l'histoire du festival, dont la prochaine édition est programmée du 3 au 18 juillet 2026.

'Cette affiche, c'est un peu 'Où est Charlie?'', illustre Kévin Germanier, interrogé par Keystone-ATS. 'J'adore ce genre d'affiches où il y a tellement de détails. A chaque fois que vous la regardez, il y a quelque chose qui vous saute aux yeux.'

