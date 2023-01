Milo Rau prend la tête du Festival de Vienne

Le metteur en scène suisse de théâtre Milo Rau sera le nouveau directeur du Festival de Vienne, les Wiener Festwochen. Il sera déjà responsable de l'édition 2024 de cet important festival européen d'art et de culture.

Milo Rau, 45 ans, devrait prendre en charge la direction artistique du festival à partir de juillet. Son contrat est prévu pour une durée de cinq ans, ont indiqué les Wiener Festwochen en fin de semaine.

Milo Rau quitte son poste de directeur du théâtre NTGent en Belgique. Il occupait ce poste depuis la saison 2018/19. Ce n'est pas possible de mener de front les deux activités, a déclaré le metteur en scène lors d'une conférence de presse à Vienne.

La conseillère municipale en charge de la culture, Veronica Kaup-Hasler, a annoncé la décision vendredi à l'hôtel de ville de Vienne. Elle considère Milo Rau comme l'un des metteurs en scène internationaux les plus importants.

Des éloges pour 'l'artiste qui pense politiquement'

En tant qu''artiste à la pensée politique', Milo Rau travaille dans différents domaines, du théâtre au cinéma en passant par l'opéra, et dispose d'un excellent réseau international, a-t-elle déclaré: 'c'est à nouveau une personnalité artistique au fort rayonnement qui est à la tête du festival de Vienne'.

Elle souhaite que Milo Rau touche un public plus large. Elle n'a pas voulu donner de chiffres à ce sujet. Dernièrement, les Wiener Festwochen ont déploré une baisse de fréquentation.

Milo Rau ne connaît aucune autre ville 'qui brûle autant pour le théâtre que Vienne', a-t-il répondu. Il est impatient de renouer avec la grande tradition des Wiener Festwochen et de créer 'une fête du théâtre mythique, énorme et controversée'. Il a promis 'un théâtre mondial polyphonique, formellement diversifié, passionné et combatif. Une fête pour Vienne et le monde'.

Par analogie avec son manifeste de Gand, Milo Rau veut également rédiger un manifeste viennois et élaborer ce dont cette ville et l'Europe a besoin. Le manifeste doit être très concret et rendre compréhensible ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Milo Rau a déclaré qu'il se concentrait sur le théâtre de textes d'intérêt international, avec des 'crossovers' dans d'autres domaines comme le théâtre musical ou les expositions.

De nombreuses candidatures

L'intérêt pour la direction des Wiener Festwochen était grand : après un appel à candidatures international, 36 personnes ont été retenues et six invitées à des auditions.

Milo Rau est né en 1977 à Berne. Il a étudié la sociologie, la philologie allemande et la philologie romane à Paris, Zurich et Berlin. Plusieurs de ses œuvres ont déjà été jouées lors des Wiener Festwochen.

Le directeur actuel, Christophe Slagmuylder, avait décidé l'année dernière de mettre fin prématurément à son contrat et de rejoindre le centre culturel Bozar dans sa ville natale de Bruxelles.

