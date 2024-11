Martigny: la Fondation Pierre Gianadda rend hommage à son fondateur

La Fondation Pierre Gianadda à Martigny rend hommage à son fondateur Léonard Gianadda. Jusqu'au 2 février 2025, une exposition revient sur différents chapitres de sa vie par le biais d'archives photographiques, d'extraits de films ou encore de témoignages de proches.

Le 3 décembre 2023, après 88 années vécues avec intensité, Léonard Gianadda a tiré sa révérence, léguant un formidable héritage, œuvre de toute une vie. L'exposition revient en quatre chapitres sur son long et passionnant parcours et sur les diverses professions embrassées pour réaliser ses rêves, en particulier dans le domaine des arts.

Photojournaliste

Dans sa vie, la partie photoreporter jouera un rôle important. De 1953 à 1961, Léonard Gianadda voyage avec un appareil photo autour du cou. D’abord aux Etats-Unis (son premier grand périple, à l’aube de ses 18 ans), puis dans les pays méditerranéens, en URSS et en Amérique du Sud.

De ses expéditions menées en marge de ses études et au début de son activité professionnelle, il ramène des milliers d’images, qu’il garde précieusement. Certaines d’entre elles illustrent des articles publiés dans divers journaux ou revues. L’exposition présente deux reportages essentiels: Moscou 1957 et Méditerranée 1960.

Bâtisseur et directeur

Photos et archives témoignent également du son côté bâtisseur. Ingénieur civil diplômé de l'EPFL, Léonard Gianadda ouvre un bureau en 1961 à Martigny, il se fait connaître en Valais et en Suisse romande, les chantiers s’enchaînant rapidement. Son sens pratique et son enthousiasme d’entrepreneur le conduisent à construire des logements à Martigny.

Puis, chapitre important s'il en est, celui de directeur d'une institution devenue prestigieuse au fil du temps. En juillet 1976, son frère Pierre décède à la suite d’un accident d’avion. Peu de temps avant, un temple gallo-romain a été mis au jour sur la parcelle où l'ingénieur projetait de construire un immeuble-tour de quatorze étages. Il décide alors de créer une fondation culturelle en hommage à son frère. Le 19 novembre 1978, jour du 40e anniversaire de Pierre, le musée est inauguré.

Pendant 45 ans, en parallèle à ses travaux d’ingénieur, Léonard Gianadda porte l’institution. A travers de multiples collaborations, le mécène organise 180 expositions, qui permettent de partager son amour de l’art avec près de 11 millions de visiteurs, ainsi que 46 saisons musicales.

Mécène infatigable

Enfin, l'exposition revient sur son rôle de mécène, dont il a laissé de multiples traces pérennes, particulièrement à Martigny avec les sculptures de giratoire et les vitraux de chapelles. Quant aux textes d’hommage, présentés dans l’exposition et réunis au cours de celle-ci, ils seront publiés dans un recueil en 2025.

/ATS