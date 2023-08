Martha Argerich annule un concert à Lucerne pour raisons de santé

La légende argentino-suisse du piano Martha Argerich a annulé 'pour raisons de santé' un concert prévu le 15 août au festival de Lucerne. Un autre concert, prévu trois jours plus tôt à Cologne (D), est également supprimé, ont indiqué mercredi les organisateurs.

Agée de 82 ans, Martha Argerich, née à Buenos Aires et naturalisée suisse, devait donner deux concerts sous la direction de son compatriote, le chef d'orchestre Daniel Barenboim. Elle sera remplacée par l'Allemand d'origine russe Igor Levit, pour ces deux soirées avec le West-Eastern Divan Orchestra, formation fondée par Daniel Barenboim, qui réunit des musiciens israéliens et arabes.

La présence de Martha Argerich est en revanche maintenue aux concerts prévus les 17 et 19 août, respectivement au festival de Salzbourg (Autriche) et à Berlin, toujours avec Daniel Barenboim et le West-Eastern Divan Orchestra, selon le site internet de cet orchestre.

Surnommée la 'tigresse du piano', Argerich s'est imposée comme l'une des plus grandes pianistes de son temps. Enfant prodige, elle est capable dès l'âge de trois ans de reproduire au piano une chanson entendue et donne son premier concert avec orchestre à huit ans.

Elle déménage pour l'Europe avec sa famille en 1955 où elle progressera auprès des plus grands pianistes du continent. Elle a été mariée avec le chef vaudois Charles Dutoit de 1969 à 1973 et le couple continue de collaborer, tant à la scène qu'au disque.

Au début des années 2000, Martha Argerich avait surmonté un cancer, même si en 2017 elle avait déjà dû annuler une série de représentations pour raisons de santé.

