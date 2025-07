Maison-Blanche vexée par un épisode de « South Park » moquant Trump

La Maison-Blanche s'en est prise jeudi aux créateurs de 'South Park' après un épisode de la série télévisée moquant ouvertement le président américain Donald Trump. Une version du milliardaire générée par intelligence artificielle le montre rampant nu dans le désert.

Dans le premier épisode de la nouvelle saison, cette réplique du président supplie également Satan de coucher avec lui, mais le diable repousse ses avances, car son pénis est trop petit. Des plaisanteries que la Maison-Blanche n'a pas appréciées.

'Cette série n'est plus pertinente depuis plus de 20 ans et se maintient à grand-peine avec des idées sans inspiration dans une tentative désespérée d'attirer l'attention', a estimé une porte-parole, Taylor Rogers.

'Le président Trump a tenu plus de promesses en seulement six mois que n'importe quel autre président dans l'histoire de notre pays et aucune série de quatrième ordre ne peut compromettre la série de succès du président Trump', a-t-elle assuré.

27e saison

La série télévisée satirique en est à sa 27e saison et se porte à merveille. Ses créateurs Trey Parker et Matt Stone viennent de conclure un accord de 1,5 milliard de dollars avec Paramount, pour que le studio américain puisse diffuser la série sur sa plateforme de streaming pendant cinq ans, selon le Los Angeles Times.

L'acquisition des droits de 'South Park' intervient à un moment délicat pour Paramount. Le régulateur américain des télécommunications, la FCC, a approuvé jeudi sa fusion avec la société de production Skydance, moyennant des changements de ligne éditoriale au sein de la chaîne CBS, une condition très atypique.

L'accord intervient au terme d'une séquence qui aura vu Paramount solder, début juillet, un contentieux judiciaire avec Donald Trump concernant une interview de Kamala Harris par CBS, puis annoncer la fin de l'émission 'The Late Show with Stephen Colbert', dont l'animateur est très critique du président américain.

/ATS