Macklemore met l'ambiance sur le Gurten malgré la controverse

Macklemore a demandé un cessez-le-feu à Gaza mercredi soir au Gurtenfestival de Berne, sous des applaudissements nourris. La prestation du rappeur américain avait fait parler d'elle avant le concert, mais les fans de musique sont venus en nombre.

La colline devant la scène principale était pleine à craquer tard mercredi soir, la journée d'ouverture affichait complet. La foule était venue écouter le rappeur américain Macklemore et son groupe de six musiciens.

Les festivaliers ont notamment pu chanter en chœur ses tubes mélodiques comme 'Thrift Shop' et 'Can't Hold Us', créés en collaboration avec Ryan Lewis. Mais ses fans ont également pu déclamer avec entrain les flows rapides pour lesquels Macklemore est connu.

Benjamin Haggerty, de son vrai nom, le musicien originaire de Seattle avait aussi beaucoup à dire lors de la première soirée du Gurten. Il s'est extasié sur la natation dans l'Aar et a rendu hommage à la présence d'un public déchaîné. En introduction de 'Hind's Hall', une chanson sur les protestations propalestiniennes, il a déclaré qu'il savait que certaines voix s'étaient élevées pour empêcher sa prestation, 'mais nous l'avons fait', et qu'il ne se laisserait pas réduire au silence. Pendant sa prestation, 'Free palestine, ceasefire now' a défilé sur l'écran. Il a reçu les encouragements du public et de nombreux drapeaux palestiniens flottaient dans sa direction.

Controverse autour de la performance

Macklemore faisait ainsi référence aux critiques qui s'étaient élevées avant sa prestation. Dans une lettre ouverte, quelque 200 personnes avaient demandé aux organisateurs du Gurtenfestival de reconsidérer l'engagement du musicien. Elles reprochaient notamment à Macklemore de nier le droit à l'existence d'Israël et d'enjoliver la terreur du Hamas en la qualifiant de résistance.

Les organisateurs n'ont pas jugé nécessaire d'agir au préalable, s'appuyant sur la définition de l'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) selon laquelle la critique d'Israël n'est pas assimilable à de l'antisémitisme.

Interrogée par l'agence de presse Keystone-ATS, la porte-parole Nadine Brönnimann a déclaré qu'elle comprenait l'inquiétude émanant des milieux juifs, mais que les agressions décrites dans la lettre n'avaient rien à voir avec l'engagement de Macklemore. Sur le Gurten, on prône 'une cohabitation pacifique, la tolérance et la communauté en plaçant ce qui nous unit au-dessus de ce qui nous divise.'

L'artiste a tenu des propos similaires. Il veut l'égalité des droits pour tous, a-t-il déclaré. C'est son message et ce le sera toujours.

/ATS