Lucerne capitale de la bande dessinée avec Fumetto

La ville de Lucerne sera la capitale de la bande dessinée du 5 au 13 avril avec le festival Fumetto. Des dizaines d'expositions figurent au programme de cette édition dont la vedette est l'artiste et illustratrice allemande Anna Haifisch.

Fumetto propose cette année huit expositions principales et une cinquantaine d'autres plus petites dans des hôtels, des librairies et sur des places publiques. On peut y voir des 'premières éditions de talents prometteurs' et des formats 'hors du commun', selon les organisateurs.

L'édition 2025 laisse une large place à Anna Haifisch, 'la star de la BD indépendante actuelle'. Au Schweizerhof, l'artiste invite à participer au 'sommet des animaux', une exposition dans laquelle des animaux ressemblant à des humains vivent leurs aventures quotidiennes.

Strapazin

Une exposition spéciale à la Kunsthalle est consacrée à Strapazin, le plus important magazine de BD de l'espace germanophone qui a fêté l'année dernière son 40e anniversaire. L'exposition présente une rétrospective de 158 éditions du magazine avec une frise chronologique. De son côté, Fumettino présente une exposition interactive spécialement pour les enfants réalisée par l'illustratrice suisse Anna Schmid.

Le festival débute le 5 avril avec l'annonce des gagnants du concours international de bande dessinée. Le public pourra également observer des artistes qui dessinent sur des panneaux d'affichage sur le thème du rêve.

