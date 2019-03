Luca Hänni représentera la Suisse à l'Eurovision en Israël

Luca Hänni représentera la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 2019. Un jury de spécialiste et un panel de spectateurs ont porté leur choix sur le Bernois de 24 ans. Le chanteur interprétera le titre 'She Got Me' lors de la demi-finale du 16 mai, à Tel Aviv.

La chanson pop de Luca Hänni intègre des sons orientaux, a indiqué jeudi la télévision alémanique SRF. Le jeune Bernois l'a écrite en collaboration avec une équipe de compositeurs nationaux et internationaux.

'Enthousiasmer des fans euphoriques sur une scène gigantesque et des millions de téléspectateurs chez eux, c'est un point culminant dans ma vie', se réjouit le chanteur, cité dans le communiqué. 'Avec ma chanson, je souhaite partager avec le public un moment de joie de vivre et de passion pour la danse et la musique.'

Vainqueur de la version allemande de 'A la recherche de la nouvelle star' en 2012, Luca Hänni a connu le succès ces dernières années en Suisse alémanique. Il a été choisi par un jury de 20 professionnels et un panel de 100 téléspectateurs. Les deux instances détenaient 50% des voix chacune.

A Tel Aviv (IL), le Suisse entrera en scène le jeudi 16 mai, lors de la seconde demi-finale du Concours Eurovision de la chanson. La finale aura lieu le samedi 18 mai. Ces dix dernières années, la Suisse ne s'est qualifiée que deux fois pour la finale, la dernière fois en 2014 avec le Tessinois Sebalter.

/ATS