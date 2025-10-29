Louvre: les deux suspects ont partiellement reconnu les faits

Les deux hommes interpellés samedi pour le casse du musée du Louvre ont 'partiellement reconnu ...
Louvre: les deux suspects ont partiellement reconnu les faits

Louvre: les deux suspects ont partiellement reconnu les faits

Photo: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ

Les deux hommes interpellés samedi pour le casse du musée du Louvre ont 'partiellement reconnu les faits'. L'information a été donnée mercredi par la procureure de Paris Laure Beccuau, lors d'une conférence de presse.

'Ils sont actuellement en cours de présentation devant les magistrats' en vue de 'leur mise en examen (inculpation, NDLR) pour les infractions de vol en bande organisée, faisant encourir la peine de 15 ans de réclusion criminelle', et pour 'association de malfaiteurs', faisant encourir la peine de 10 ans en prison, a-t-elle précisé. Ils seront ensuite présentés devant un juge des libertés et de la détention: leur placement en détention provisoire a été requis par le parquet, a-t-elle ajouté.

'Les bijoux ne sont pas encore en notre possession. Je veux garder l'espoir qu'ils seront retrouvés et pourront être rendus au musée du Louvre et plus largement à la nation', a encore indiqué Laure Beccuau. 'il est encore temps de les restituer'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Italien et romanche à encourager en dehors du Tessin et des Grisons

Italien et romanche à encourager en dehors du Tessin et des Grisons

Culture    Actualisé le 29.10.2025 - 13:17

Montreux Jazz: une affiche haute couture brodée pour la 60e édition

Montreux Jazz: une affiche haute couture brodée pour la 60e édition

Culture    Actualisé le 29.10.2025 - 11:03

Nemo vend aux enchères son costume de l'Eurovision

Nemo vend aux enchères son costume de l'Eurovision

Culture    Actualisé le 29.10.2025 - 06:03

L'ultime autoportrait de Gauguin au Kunstmuseum de Bâle authentifié

L'ultime autoportrait de Gauguin au Kunstmuseum de Bâle authentifié

Culture    Actualisé le 28.10.2025 - 11:19

Articles les plus lus

L'ex-star du hip-hop P. Diddy libérable en mai 2028

L'ex-star du hip-hop P. Diddy libérable en mai 2028

Culture    Actualisé le 27.10.2025 - 22:29

Une rétrospective sur Edna Politi aux Journées de Soleure

Une rétrospective sur Edna Politi aux Journées de Soleure

Culture    Actualisé le 28.10.2025 - 08:33

L'ultime autoportrait de Gauguin au Kunstmuseum de Bâle authentifié

L'ultime autoportrait de Gauguin au Kunstmuseum de Bâle authentifié

Culture    Actualisé le 28.10.2025 - 11:19

Nemo vend aux enchères son costume de l'Eurovision

Nemo vend aux enchères son costume de l'Eurovision

Culture    Actualisé le 29.10.2025 - 06:03

Lehmbruck-Netzhammer: modernité et actualité en dialogue à Zurich

Lehmbruck-Netzhammer: modernité et actualité en dialogue à Zurich

Culture    Actualisé le 23.10.2025 - 13:57

Vol de bijoux au Louvre: deux hommes en garde à vue

Vol de bijoux au Louvre: deux hommes en garde à vue

Culture    Actualisé le 26.10.2025 - 11:46

L'ex-star du hip-hop P. Diddy libérable en mai 2028

L'ex-star du hip-hop P. Diddy libérable en mai 2028

Culture    Actualisé le 27.10.2025 - 22:29

Une rétrospective sur Edna Politi aux Journées de Soleure

Une rétrospective sur Edna Politi aux Journées de Soleure

Culture    Actualisé le 28.10.2025 - 08:33