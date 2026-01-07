Louvre: la grève suspendue, le musée intégralement ouvert

Le musée du Louvre a pu ouvrir entièrement ses portes mercredi après la décision de ses agents de ne pas reconduire leur mouvement de grève pour de meilleures conditions de travail, a-t-on appris de sources concordantes.

Réunis dans la matinée en assemblée générale 200 à 300 salariés du musée ont décidé de ne pas voter la poursuite leur grève, qui avait été lancée mi-décembre, suspendue pendant les fêtes et reconduite lundi, a indiqué à l'AFP Valérie Baud, représentante du syndicat CFDT. Elle a prévenu que pour autant 'le mouvement n'est pas arrêté'.

Faute d'avancées suffisantes dans les discussions avec le ministère de la Culture, le préavis déposé début décembre par l'intersyndicale n'a ainsi pas été levé et une nouvelle assemblée générale est prévue jeudi matin.

Protester contre les sous-effectifs

Celle de mercredi a retardé l'heure d'ouverture du musée le plus visité au monde mais le Louvre a ensuite pu ouvrir intégralement ses espaces au public, a indiqué à l'AFP la direction de l'établissement.

Lundi, après le vote de la grève, le Louvre n'avait pu ouvrir au public que son 'parcours chefs d'oeuvre', qui inclut la Joconde, la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace.

Les agents sont mobilisés pour protester contre les sous-effectifs, notamment pour la surveillance des salles, contre la hausse des tarifs pour les touristes non-Européens - une mesure entrant en vigueur le 14 janvier - ou encore contre la dégradation du bâtiment, mise en lumière par le vol spectaculaire de huit joyaux de la Couronne française le 19 octobre.

