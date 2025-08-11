Locarno: hausse de fréquentation à mi-parcours du festival

À mi-parcours, le 78e Festival du film de Locarno affiche une hausse de 5% des spectateurs par rapport à l'an dernier. Parmi les temps forts de la semaine: la venue de l’actrice britannique Emma Thompson et du cascadeur hongkongais Jackie Chan sur la Piazza Grande.

Jusqu'à dimanche soir, le Festival du film de Locarno a certes accueilli globalement plus de visiteurs que l'année dernière, mais ils étaient moins nombreux sur la Piazza Grande, a expliqué le directeur commercial du festival, Raphaël Brunschwig, à l'agence de presse Keystone-ATS. En revanche, le nombre de visiteurs dans les salles a augmenté de 11%.

La prestation pleine d'humour et d'énergie de l'acteur et réalisateur hongkongais Jackie Chan samedi soir sur la Piazza Grande a fait sourire le public de la Piazza. À 71 ans, il a reçu un Léopard d'Or pour l'ensemble de sa carrière.

Visiteurs refoulés vendredi

La soirée de vendredi a sans doute suscité le mécontentement des cinéphiles. Emma Thompson a attiré les foules des grands soirs, mais plusieurs centaines de spectateurs qui avaient payé leur place et des journalistes accrédités se sont vu refuser l'accès à la Piazza Grande. Personne n'a pu dire si cela s'est déjà produit ? En tout cas, pas récemment.

Les cinéphiles ont dû suivre le film 'Dead Winter' avec Emma Thompson ainsi que la performance live de l'actrice britannique sur la Piazza Grande depuis la salle Fevi, située en périphérie de la ville. Ou opter pour un autre film, programmé dans une des salles de la cité tessinoise.

La sécurité du public est une priorité absolue et, ces dernières années, la capacité officielle de la Piazza Grande a été progressivement réduite de 8000 à 6500 places afin de garantir 'les normes les plus élevées en matière de sécurité et de confort', a déclaré la direction du festival.

Outre la vente régulière de billets, il y a plus de 5000 professionnels du cinéma et des médias accrédités, ce qui rend le nombre de visiteurs difficile à calculer, a-t-elle ajouté. Lorsque la capacité maximale de la Piazza Grande est atteinte, le public est redirigé vers la salle Fevi de Palexpo, qui offre 2400 places supplémentaires. Vendredi, 750 personnes y ont regardé le film de la Britannique.

Programme mitigé sur la Piazza

Le bilan du programme cinématographique de la Piazza pour la première moitié du festival est mitigé. Le film franco-arménien 'Le Pays d'Arto', qui a ouvert le festival, a laissé les spectateurs indifférents. Jeudi, 'The Birthday Party' et Willem Dafoe ont davantage convaincu. Le film, qui raconte l'histoire d'un père autoritaire et dominateur possédant une île privée en Grèce et de sa fille, a créé une atmosphère estivale et envoûtante grâce à sa musique et ses images aux couleurs vives sous le ciel nocturne tessinois.

Les avis étaient en revanche divisés sur le dernier film d'Emma Thompson, qui s'est elle-même demandé vendredi sur scène pourquoi elle se lançait dans des films d'action à 66 ans. 'Dead of Winter', qui se déroule dans le Minnesota en hiver, est marqué par des intrigues peu crédibles. Et la météo hivernale du film collait mal avec la chaleur de la Piazza.

Le temps fort cinématographique de la première semaine aura été la projection samedi du film 'Sentimental Value' de Joachim Trier, récompensé par le Grand Prix du Jury à Cannes. La confrontation entre un père artiste narcissique, incarné par Stellan Skarsgard, et ses deux filles très différentes soulève de nombreuses questions existentielles et touche profondément le spectateur. Ce film s'inscrivait parfaitement dans cette nuit de pleine lune.

Le Festival du film de Locarno se poursuit jusqu'à samedi.

