Locarno couronne James Gray, maître du rêve américain brisé

Le cinéaste américain James Gray, 57 ans, recevra le Pardo alla Carriera lors du 79e Festival de Locarno, le 9 août. Le réalisateur présentera son nouveau film 'Paper Tiger' et et retrouvera la Piazza Grande avec deux œuvres majeures de sa filmographie.

Le cinéaste de 'The Yards', 'La nuit nous appartient' et 'The Immigrant' rejoindra le cercle des grands noms honorés par le Festival de Locarno, indique ce dernier dans un communiqué lundi.

Présenté en compétition au Festival de Cannes cette année, 'Paper Tiger' marque un retour au New York des années 1980. Le film suit deux frères happés par la mafia russe et réunit Adam Driver, Scarlett Johansson et Miles Teller. 'James Gray est le dernier grand romancier du cinéma américain', affirme Giona A. Nazzaro, directeur artistique du Festival de Locarno.

Le festival projettera aussi 'La nuit nous appartient' (2007), plongée dans la guerre que se livrent policiers et mafia russe à New York, et 'Two Lovers' (2008), chronique d'un homme tiraillé entre une voisine fantasque et la femme que sa famille lui destine.

Révélé à seulement 25 ans avec 'Little Odessa', Lion d'argent à Venise en 1994, James Gray s'est imposé comme l'une des voix les plus singulières du cinéma américain. Nourrie par ses souvenirs de la communauté juive russe de New York, son œuvre mêle fresques familiales, tragédies intimes et récits criminels, avec un regard aussi mélancolique que précis.

Du film d'aventure à la science-fiction

Le cinéaste s'est ensuite tourné vers le film d'aventure avec 'The Lost City of Z' (2016), récit de l'obsession d'un explorateur britannique pour une cité perdue en Amazonie. Il s'est essayé à la science-fiction avec 'Ad Astra' (2019), odyssée spatiale d'un astronaute parti à la recherche de son père disparu, avant de livrer avec 'Armageddon Time' (2022) un récit autobiographique inspiré de son enfance dans le Queens au début des années 1980. Sans jamais abandonner son obsession pour les promesses fracassées du rêve américain, Gray a constamment renouvelé son cinéma.

La 79e édition du Festival de Locarno se tiendra du 5 au 15 août.

/ATS