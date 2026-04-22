Les studios d'animation Ghibli s'invitent au mudac de Lausanne

Le Musée cantonal de design et d'arts appliqués (mudac) à Lausanne consacre une rétrospective au Japonais Isao Takahata (1935-2018), cofondateur du célèbre studio d'animation Ghibli avec Hayaho Miyazaki. Unique en Suisse, l'expo est à découvrir jusqu'au 27 septembre.

Intitulée 'Isao Takahata. Pionnier du dessin animé contemporain, de l'après-guerre au Studio Ghibli', elle retrace le parcours du scénariste et réalisateur, de la série 'Heidi' (1974) aux films d'animation 'Le Tombeau des lucioles' (1988) et 'Le Conte de la princesse Kaguya' (2013). Le public peut se plonger dans son univers à travers des esquisses et dessins originaux, des story-boards et image-boards, des extraits de films et documents audiovisuels.

Elle met aussi en lumière un aspect inédit: les liens privilégiés qu'Isao Takahata a tissés avec l'Occident, en particulier francophone, tout au long de sa vie. De sa formation intellectuelle à son rôle de passeur entre les cultures, en passant par la justesse de ses représentations du monde européen et même helvétique avec 'Heidi'.

/ATS