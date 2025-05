Les spectateurs en liesse au stade St-Jacques

Au stade Saint-Jacques, le début de la retransmission en direct de la finale de l'Eurovision a été accueilli par le public dans une immense liesse. Celle-ci était presque plus forte lors de l'entrée des finalistes que lors des concerts en direct précédents.

De nombreux spectateurs dans le stade ont chanté à tue-tête le refrain d' 'Espresse Macchiato' de l'Estonien Tommy Cash. Et sur la ballade 'New Day Will Rise' de l'Israélienne Yuval Raphael, une vague de lumières de téléphones portables a déferlé dans les rangées du stade.

L'ambiance au parc St-Jacques était déjà très bonne lors de l'arrivée des participants sur les écrans géants. La Suissesse Zoë Më, le trio suédois KAJ, la Finlandaise Eriva Vikman et l'Espagnole Melody ont été les plus applaudis. Leur chanson a également été reprise avec beaucoup de verve par de nombreux fans.

Le public du stade a toutefois eu plus de mal avec la vague de 'olas', suggérée par la présentatrice Mélanie Freymond.

