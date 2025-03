Les régions polaires s'invitent à l'aquarium-vivarium Aquatis

L'aquarium-vivarium lausannois Aquatis invite le public à une 'Mission polaire'. Réalisée par l'Institut océanographique de Monaco et récemment présentée dans la principauté, l'exposition propose dès samedi un voyage fascinant au coeur des régions polaires.

'Mission polaire' s'inscrit dans les grandes thématiques environnementales de 2025, proclamées par l'ONU. Elle fait écho à l'Année internationale de la préservation des glaciers et à la Décennie de l'action pour les sciences de la cryosphère (2025-2034). A Monaco, elle s'est tenue de juin 2022 au 5 janvier dernier au Musée océanographique, accueillant 1,7 million de visiteurs.

L'exposition temporaire met en lumière les enjeux environnementaux, scientifiques et climatiques pour la planète, sous le prisme de l'urgence des problématiques polaires, ont indiqué jeudi les responsables à Aquatis. Jusqu'au 22 mars, le public pourra ainsi découvrir trois espaces thématiques consacrés à l'exploration des pôles (Arctique et Antarctique), à la biodiversité polaire et aux impacts du changement climatique.

Interactive et responsable

'Bien plus qu'une simple visite, 'Mission polaire' est une exposition interactive et responsable. C'est un appel à l'action grâce à des vidéos, des témoignages et des installations immersives, ont souligné les organisateurs. Concrètement, à l'instar d'un journaliste reporter, le visiteur est muni d'un billet d'entrée illustrant une carte de presse qui permet de déclencher toutes sortes de contenus et d'informations au gré de la déambulation.

L'exposition met particulièrement en évidence les défis écologiques et humains des pôles: de la fonte des glaciers et son impact sur la biodiversité aux conséquences mondiales du réchauffement climatique, en passant par les difficultés des populations polaires face à ces changements.

En trois étapes, le parcours didactique emmène le visiteur découvrir une trentaine d'explorateurs d'hier et d'aujourd'hui et leurs exploits face aux conditions extrêmes, les populations et espèces vivant dans ces régions reculées et hostiles ainsi que les menaces grandissantes pesant sur ces environnements fragiles que sont le pôle Nord et le pôle Sud.

S'agissant des populations, l'expo s'immerge dans la culture des Inuits (vie en société, vie en famille, éducatio). De nombreux objets du quotidien (vêtements, masques de danse, objets d'art, objets liés aux croyances) sont exposés dans une scénographie reproduisant un environnement de glace, avec son traditionnel igloo.

/ATS