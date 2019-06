Les prix SSA de l'humour à Simon Romang et Nathanaël Rochat

Associée au Festival Morges-sous-Rire, la Société suisse des auteurs (SSA) a remis jeudi ses prix de l'humour 2019, dotés de 10'000 francs. Simon Romang a été récompensé dans la catégorie 'Nouveaux talents', Nathanaël Rochat dans celle des humoristes confirmés.

Ce natif de la Vallée de Joux foule les scènes romandes depuis plus de 15 ans. Il ne laisse personne indifférent avec son flegme inimitable combiné à un sens de la formule. En plus de son spectacle, il s'est fait remarquer dans ses chroniques hebdomadaires dans les 'Beaux Parleurs' sur RSR la Première et dans de nombreux galas d'humour, écrit la SSA dans son communiqué.

Côté nouveau talent, Simon Romang, jeune Vaudois originaire d'Apples, a relevé avec brio le défi d'écrire son premier spectacle 'Charrette!' et de le défendre seul en scène, a estimé le jury. Il a également fait une participation remarquée dans la Revue lausannoise. Les prix leur ont été remis jeudi à Morges.

/ATS