Les poussins de retour au Musée d’histoire naturelle de Fribourg

Les poussins sont de retour au Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF), dès ce samedi jusqu'au 14 avril. La 39e édition de l'exposition propose aussi de remonter le temps et de partir à la découverte des très lointains ancêtres des poussins: les dinosaures.

Les visiteurs, petits et grands, découvriront le rapport entre l’archéoptéryx ou le vélociraptor et les oiseaux actuels, comment se forme un fossile et ce que fait un paléontologue, a indiqué vendredi le MHNF. Le défi lors de la conception de l’exposition a été de rendre ce thème scientifique 'complexe accessible' aux plus jeunes.

'Pour l’exposition Poussins, nous travaillons toujours avec très peu de texte', a dit Claire Décamp Dörig, commissaire de l'exposition. 'Les objets exposés et les nombreuses illustrations sont d’autant plus importants'. Pour ces dernières, le musée a collaboré cette année avec l’illustratrice Maud Oïhénart établie à Genève.

Poussinière bien là

Artiste, mais aussi diplômée en biologie, celle-ci a réalisé près de 80 dessins pour l’exposition. En plus de leur caractère explicatif, ils apportent une note ludique et une pointe d’humour. 'Quand j’étais enfant, on parlait des dinosaures à l’école, mais pas du lien avec les oiseaux', a ajouté Claire Décamp Dorig.

Le musée offre toujours la possibilité d’admirer les célèbres petits poussins s’ébattant dans leur poussinière et pointant le bout de leur bec dans la couveuse. L'an dernier, le MHNF, qui bénéficiera d'un nouvel écrin dès 2028, pour 65,5 millions de francs, avait présenté la diversité des cousins à plumes des poussins.

Ainsi, après avoir mis en avant la collection zoologique en 2023, l’exposition présente cette fois d’autres collections de l'institution. Elle a profité des 'précieux' conseils de Christian Püntener, conservateur des sciences de la Terre, pour toutes les questions de paléontologie, précise le communiqué.

Réservations en ligne

L’exposition a été développée en collaboration avec l’agence fribourgeoise Grafix et se décline dans deux salles. Un poussin espiègle, né de la plume de Maud Oïhénart, guide les visiteurs à travers tout le lieu. Plusieurs postes interactifs permettent aux enfants de découvrir la parenté entre les poussins et les dinosaures.

Au-delà, des activités complémentaires sont proposées pour le public et les écoles. Afin de mieux répartir l’affluence des visiteurs sur la journée et de garantir des conditions de déambulation agréables pour tous, les visites de l’exposition Poussins ont lieu uniquement sur réservation via une plateforme en ligne.

/ATS