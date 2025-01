Les lumières du Nord illuminent la Fondation Beyeler à Riehen

La Fondation Beyeler, à Riehen (BS), consacre une exposition thématique aux 'Lumières du Nord'. Elle présente une septantaine d'oeuvres réalisées par treize artistes de Scandinavie et du Canada entre 1880 et 1930.

Ces artistes ont tous pour source d'inspiration la nature du Nord, plus particulièrement la forêt boréale. L'exposition est une invitation à découvrir des peintres nordiques, dont la plupart sont peu connus sous nos latitudes, a déclaré vendredi Sam Keller, directeur de la Fondation Beyeler.

Parmi les artistes exposés, le Norvégien Edvard Munch (1863-1944), le Finlandais Akseli Gallen-Kallela (1865-1931) et la Suédoise Hilma af Klint (1862-1944) jouissent d'une renommée mondiale. Les dix autres sont célébrés comme des héros nationaux dans leurs pays d'origine, mais ils mériteraient une plus grande reconnaissance internationale, estime Sam Keller.

Forêt, eau, neige et lumière

La forêt, l'eau, la neige et la lumière sont les motifs récurrents des oeuvres exposées. Pour les artistes, ils 'constituent de véritables forces vives' qui exercent 'une influence majeure sur leur travail' et 'nous invitent à réfléchir à la relation entre l'être humain et la nature'.

Dans les paysages représentés dans les oeuvres, les êtres humains jouent un rôle marginal, mais ils sont indirectement presque toujours présents, par exemple par la fumée d'une locomotive dans un tableau de Munch ou des empreintes de pas dans la neige sur une toile de Gustaf Jaestad. L'absence de présence humaine s'explique peut-être par la volonté des artistes d'évoquer le cliché nostalgique et romantisé de l'utopie d'une nature sauvage, explique la Fondation.

Ces artistes peignaient en plein air. C'est un défi physique car dans ces régions nordiques, il fait très froid l'hiver et il faut affronter les moustiques l'été, a expliqué Janne Sirén, directeur du Buffalo AKG Art Museum. C'est la première fois que les treize artistes sont exposés ensemble en Europe.

'Boreal Dreams'

Sur commande de la Fondation Beyeler, l'artiste contemporain danois Jakob Kudsk Steensen, né en 1987, a créé une installation numérique appelée 'Boreal Dreams' et basée sur des données scientifiques. Installée dans le parc du musée, elle invite à réfléchir sur l'impact de la crise climatique sur l'écosystème de la zone boréale.

L'exposition 'Lumières du Nord' a été mise sur pied par la Fondation Beyeler et le Buffalo AKG Art Museum, à Buffalo, dans l'Etat de New York (USA). Elle est visible jusqu'au 25 mai. L'exposition sera ensuite présentée à Buffalo du 1er août au 12 janvier 2026.

/ATS