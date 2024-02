Les lumières de Dan Flavin envahissent le Kunstmuseum à Bâle

Le Kunstmuseum de Bâle présente de samedi jusqu'au 18 août une exposition consacrée à Dan Flavin (1933-1996), célèbre pour ses travaux avec des tubes fluorescents. Au total, 58 oeuvres de l'artiste américain sont exposées.

Dan Flavin a travaillé avec des tubes fluorescents depuis le début des années 1960. Il a ainsi élaboré une nouvelle forme d'art. Il est un des pionniers de l'art minimal, a indiqué jeudi le Kunstmuseum.

L'exposition 'Dan Flavin. Dédicaces en lumière' met l'accent sur des oeuvres que l'artiste a dédiées à des personnes, notamment Jasper Johns, Sol LeWitt, Donald Judd, ou à des événements. Certaines sont visibles pour la première fois en Suisse.

Cinq couleurs, ultraviolet et blanc

Les oeuvres de Dan Flavin évoquent des usines, des établissements de restauration rapide ou des parkings. La palette des couleurs est réduite par le mode de fabrication des lampes produites de manière industrielle: bleu, vert, rouge, rose, jaune, ultraviolet et quatre tons de blanc.

Dan Flavin 'nie toute teneur symbolique et fait fi de l'effet parfois subtil de son oeuvre', même si de nombreux critiques d'art estiment qu'elle a une dimension 'christique et métaphysique', explique le Kunstmuseum. A quoi l'artiste répondait: 'It is what it is and it ain't nothin' else' ('C'est ce que c'est et ce n'est rien d'autre').

Dan Flavin a conçu ses premiers murs de lampes électriques et de tubes fluorescents au tout début des années 1960. Ses oeuvres sont exposées dans les plus importants musées du monde.

/ATS