Les derniers membres du groupe de K-pop BTS enrôlés dans l'armée

Tous à l'armée: Jimin et Jung Kook, membres du boys band de K-pop BTS, doivent commencer mardi leur service militaire obligatoire selon les médias locaux. Ils rejoignent les cinq autres idoles du groupe de musique phénomène, désormais totalement mis en pause.

Park Ji-min et Jeon Jeong-guk de leur vrai nom doivent débuter leur service militaire par un entraînement de cinq semaines, d'après l'agence Yonhap. La veille, RM et V, deux autres stars du septuor, ont aussi été incorporés, après J-Hope et SUGA plus tôt dans l'année ainsi que Jin, en premier, en 2022.

Tous les hommes sud-coréens valides doivent servir au moins 18 mois dans l'armée. La Corée du Sud reste techniquement en guerre avec sa voisine du nord, le conflit (1950-1953) ayant été arrêté par un armistice et non un traité de paix.

BTS, groupe phénomène aux milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming, n'a donc plus aucun membre actif.

Phénomène planétaire

'Je pense que je vais pouvoir beaucoup me reposer sur Jung Kook, puisque nous nous enrôlons ensemble', a déclaré Jimin lors d'un direct avec des fans sur la plateforme Weverse lundi soir.

Plus tôt, Jung Kook a remercié ses fans au cours d'un autre direct, expliquant avoir vécu jusque-là une vie 'trépidante'.

BTS, phénomène culturel planétaire, a rempli les stades du monde entier. Il domine les principaux palmarès américains tout en rapportant des milliards à l'économie sud-coréenne, grâce à une 'légion' internationale de fans surnommée 'ARMY'.

La Corée du Sud octroie au compte-gouttes des exemptions de service militaire à certains profils, comme les athlètes médaillés olympiques ou certains musiciens classiques. Malgré leur immense popularité, les stars de la K-pop ne font pas partie de ces élus.

Dans une industrie ultra-compétitive, il peut être difficile pour des stars masculines de reprendre leur carrière après l'armée. L'agence de BTS, HYBE, a cependant annoncé en septembre que tous les membres du boys band avaient renouvelé leur contrat, sans plus de détails.

/ATS