Les créateurs du FFFH quittent le festival de cinéma biennois

Les créateurs du Festival du film français d'Helvétie (FFFH), Charlotte Masini et Christian Kellenberger, quittent leurs fonctions avec effet immédiat. L'avenir du festival est incertain, mais tous deux veulent que le cinéma français continue de 'briller' à Bienne.

Leur décision a été annoncée samedi dans un communiqué. Elle pose la question de la pérennité du festival. 'Nous n'excluons pas de continuer à participer à l'avenir, mais dans un rôle encore à définir', a indiqué Christian Kellenberger dans une interview parue dans Le Journal du Jura.

'Comme on le sait, personne n'est irremplaçable, l'essentiel est que la passion, la compétence et l'attachement à la ville, ainsi que l'identification au cinéma français, soient préservés', a-t-il précisé. 'Il est aussi possible qu'un tout nouveau projet voie le jour', a ajouté Charlotte Masini.

Deux options se présentent donc: la reprise du festival dans son intégralité, avec le paiement d'une licence, ou quelqu'un peut créer un tout nouvel événement. Le départ du duo est motivé par des raisons de santé.

