Les châteaux romands préférés

La 4e Journée nationale des châteaux a connu une affluence record, se félicitent ses organisateurs. Plus de 14'000 personnes ont joué les nobles dans 21 édifices, dont cinq en Suisse romande, les préférés, selon l'association Les Châteaux suisses.

Le château le plus fréquenté le week-end dernier a en effet été celui de Chillon (VD), déjà le plus visité lors des trois premières éditions, avec plus de 2300 visiteurs, à guichets fermés. A côté des Helvètes, de nombreux étrangers ont fait le déplacement de Chillon, relèvent les organisateurs.

Suivent les châteaux de Prangins (VD), avec 1800 visiteurs (trois fois plus que l'an dernier) et de Gruyères (FR), avec 1200 entrées. Sur le thème de cette édition, 'Spielen! Jouer! Giocare!, les participants ont avant tout apprécié les ateliers et les visites guidées, précise Marco Castellaneta, président des Châteaux suisses, cité dans un communiqué.

Les autres édifices romands ouverts au public le week-end dernier furent ceux de Grandson (VD) et Morges (VD). En Suisse alémanique, le succès a été moindre, même si certains petits châteaux ont accueilli deux fois plus de visiteurs que l'an dernier, précise le communiqué. Ainsi Zoug, à l'image de son grand frère des bords du Léman, a fait le plein de visiteurs.

/ATS