Les Uranais ont dit oui à la rénovation du théâtre Tell d'Altdorf

Le théâtre (Guillaume) Tell à Altdorf UR va être rénové. Les électeurs uranais ont accepté dimanche que le canton ouvre sa bourse pour payer la moitié des coûts de rénovation, qui s'élèvent à près de 8 millions de francs.

Le crédit a été approuvé par 76% des Uranais avec une participation de 17%, selon la chancellerie cantonale. Le oui a été encore plus fort à Altdorf, le chef-lieu d'Uri, avec 82% de votes favorables.

La scène, techniquement dépassée, est au cœur de la rénovation. La salle de théâtre de 575 places ne sera pas agrandie.

Le théâtre d'Uri a été construit en 1867 en même temps que la maison communale. En 1917, la société de théâtre de Tell a repris le bâtiment et l'a transformé en 'Théâtre Tell' il y a tout juste 100 ans. Le bâtiment de style classique a été rénové pour la dernière fois il y a environ 50 ans. Depuis 1999, il appartient à la commune d'Altdorf.

Le théâtre Tell à Altdorf, géré par une association, est la plus grande institution culturelle du canton et attire loin à la ronde. Parmi les grandes productions, on peut citer la mise en scène, tous les deux ans, de 'Guillaume Tell' de Friedrich Schiller par la société de théâtre de Tell. Sans oublier le festival de musique 'Alpentöne' chaque année.

/ATS