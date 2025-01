Les Sommets de Gstaad fêtent leurs 25 ans en invitant Zep

Le festival de musique classique des Sommets musicaux de Gstaad, qui se tient du 31 janvier et le 8 février, fête ses 25 ans. Un spectacle inédit, réunissant son directeur artistique le violoniste français Renaud Capuçon et le dessinateur Zep, est au programme.

'Le fil rouge de cette 25e édition, c'est d'être le plus festif possible en présentant plusieurs générations d'artistes', explique Renaud Capuçon lors d'un entretien avec Keystone-ATS. Le Français, chef de l'Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL), concocte la programmation des Sommets musicaux depuis 2016.

Première surprise au programme, une rencontre inédite entre musique et dessin. Le mardi 4 février, dans l'église de Saanen datant du XVe siècle, Renaud Capuçon fera équipe avec le créateur de Titeuf, Zep.

L'illustrateur genevois dessinera en direct et ses créations seront projetées. Renaud Capuçon ainsi que le jeune pianiste français Guillaume Bellom proposeront un accompagnement musical tiré de diverses pièces.

Le violoniste évoque 'une rencontre poétique'. Un ami commun a mis les deux artistes en contact, et le courant est passé. Le spectacle s'intitule 'L'Odyssée de M. Doublecroche'.

Yo-Yo Ma en vedette

En ouverture le 31 janvier, la légende du violoncelle Yo-Yo Ma, 69 ans, fera résonner son instrument dans l'église de Saanen. L'interprète franco-américain d'origine chinoise jouera le fameux concerto pour violoncelle en la mineur de Robert Schumann, accompagné par l'OCL.

Parmi les autres grands noms invités, on retrouve notamment la pianiste russe et autrichienne Elisabeth Leonskaja, la violoniste allemande Isabelle Faust, le quatuor Belcea, l'ensemble vocal Les Métaboles ou encore le chef d'orchestre italien Giovanni Antonini et son ensemble 'Il Giardino Armonico', spécialistes du répertoire baroque.

Relève

Mais le festival laisse aussi la place à des artistes moins renommés. 'Nous avons invité quelques-uns des anciens lauréats du Prix Thierry Scherz, à la place des habituels concerts de jeunes talents'.

La violoniste Anna Agafia, les pianistes Guillaume Bellom et Jean-Paul Gasparian, ou encore la violoncelliste Anastasia Kobekina, parmi d'autres, seront présents. En clôture, Renaud et son frère Gautier, violoncelliste, se produiront ensemble, accompagnés des anciens lauréats, pour une soirée dédiée à Johannes Brahms.

https://www.sommets-musicaux.com/programme/

/ATS