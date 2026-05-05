Les Rolling Stones sortiront le 10 juillet « Foreign Tongues »

Le nouvel album des Rolling Stones, baptisé 'Foreign Tongues', sortira le 10 juillet, a annoncé mardi le légendaire groupe de rock anglais, un peu moins d'un mois après la sortie d'un single en édition limitée.

'Foreign Tongues' ('Langues étrangères') sera le 25e album studio des Stones au Royaume-Uni. Leur dernier, 'Hackney Diamonds' était sorti en 2023.

Le groupe a annoncé sa sortie sur son site internet, en publiant une vidéo où on voit les octogénaires Mick Jagger et Keith Richards, ainsi que le septuagénaire Ronnie Wood travailler dans un studio d'enregistrement.

Cet album sera fidèle au 'son des Rolling Stones', avec des influences blues, country, rock, laisse seulement filtrer le groupe sur son site internet.

Un peu plus tôt mardi, il avait publié un message prévenant d'une 'annonce à venir', sur le site du mystérieux groupe 'The Cockroaches' ('Les Cafards, NDLR), qui n'est autre qu'un pseudo des Rolling Stones.

C'est sous cette identité, déjà utilisée par le groupe pour des concerts secrets dans les années 1970 et 1980, que les rockeurs anglais avaient publié à la mi-avril un single, 'Rough and Twisted', sur vinyle et en édition limitée.

/ATS