Les « Modena Paintings » de Basquiat à la Fondation Beyeler

Jean-Michel Basquiat a peint huit toiles en 1982 à Modène (Italie) pour un projet d'exposition qui n'a finalement jamais vu le jour. Plus de 40 ans plus tard, la Fondation Beyeler a réussi à réunir ces huit peintures dans une même exposition. Une première.

'Ce n'est pas une grande exposition, mais c'est une sensation', a déclaré Sam Keller, directeur de la Fondation Beyeler, lors de la présentation des huit toiles à la presse vendredi à Riehen (BS). On ne reverra probablement plus jamais ces huit oeuvres exposées ensemble.

Jean-Michel Basquiat (1960-1988) a débuté dans l'underground new-yorkais comme graffeur et musicien avant de se consacrer à la peinture. Encouragé par Andy Warhol, il est rapidement devenu une célébrité dans les milieux artistiques. Il a réalisé plus d'un millier de tableaux et 3000 oeuvres sur papier.

'Modena'

Lors de sa première exposition personnelle à Modène en 1981, Basquiat est repéré par le galeriste Emilio Mazzoli qui met un atelier à sa disposition pour qu'il crée de nouvelles oeuvres. Lors d'un deuxième séjour à Modène en 1982, l'artiste y peint huit toiles de plus de quatre mètres sur deux au dos desquelles il écrit 'Modena'.

Le projet d'exposition de ces huit toiles est finalement abandonné en raison de désaccords entre la galeriste qui représente Basquiat à New York et le galeriste italien, explique la Fondation Beyeler. Dans une interview au New York Times en 1985, Basquiat déclare: 'Ils ont organisé les choses de telle manière que je doive produire huit tableaux en une semaine'. Il compare son travail dans cet atelier 'à une usine, une usine malsaine. J'ai détesté'.

Le galeriste italien a payé Basquiat pour les toiles et les a vendues. Aujourd'hui, elles sont considérées comme des oeuvres majeures de Basquiat et parmi les plus chères de l'art contemporain. Elles se trouvent toutes dans des collections privées aux Etats-Unis, en Asie et en Suisse.

Espace multimédia

En plus des huit toiles, l'exposition 'Modena Paintings' propose un espace multimédia qui permet de remettre la production de ces oeuvres dans leur contexte. On peut notamment y voir des séquences filmées de la vie de l'artiste.

Des liens étroits unissent Jean-Michel Basquiat à la Fondation Beyeler. Dès 1983, Ernst Beyeler a invité l'artiste à participer à une exposition dans sa galerie à Bâle. En 2010, le musée à Riehen a consacré à Basquiat sa première grande rétrospective muséale en Europe.

