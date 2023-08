Les Fauves envahissent le Kunstmuseum de Bâle

Le Kunstmuseum de Bâle consacre une exposition au fauvisme, premier courant d'avant-garde du 20e siècle. Plus de 160 oeuvres sont présentées, dont certaines pour la première fois en Suisse.

L'exposition 'Matisse, Derain et leurs amis - L'avant-garde parisienne des années 1904-1908' a nécessité deux ans et demi de préparation, a indiqué jeudi Josef Helfenstein, directeur du Kunstmuseum. Les oeuvres exposées proviennent de collections internationales et privées, notamment du Centre Pompidou, à Paris, du Museum of Modern Art, à New York, du Musée Matisse, à Nice, et de la Tate Modern, à Londres.

On peut y admirer des oeuvres majeures d'Henri Matisse (1869-1954), comme 'Luxe, Calme et Volupté' (1904), 'La Gitane' (1905) ou 'La Sieste' (1906), mais aussi d'André Derain (1880-1954), Georges Braque (1882-1963), Charles Camoin (1879-1965), Emilie Charmy (1878-1974), Marie Laurencin (1863-1956) ou encore Kees van Dongen (1877-1968).

L'exposition est visible au Kunstmuseum de Bâle jusqu'au 21 janvier prochain. Elle ne sera présentée nulle part ailleurs, a précisé Josef Helfenstein.

/ATS