Les Créatives: vitrine artistique d'un féminisme engagé

Le Festival artistique Les Créatives, qui aura lieu à Genève du 15 au 27 novembre, se veut festif et engagé pour davantage d'égalité et de diversité. La célèbre féministe américaine Gloria Steinem ouvrira les feux le mardi 15 novembre avec une discussion publique.

La journaliste américaine a toujours dénoncé le contrôle du corps des femmes et minorités de genre comme un symptôme précoce de l’autoritarisme. Elle est connue pour son engagement pour les populations racisées, pour la place des femmes et minorités de genre dans les médias et sa critique de la société patriarcale.

Les Créatives investiront Genève de jour comme de nuit avec près de 70 événements, concerts, spectacles, performances et rencontres dans plus de quarante lieux. La soirée d'ouverture du Festival accueillera la cheffe d'orchestre et compositrice Uèle Lamore. Le public pourra aussi écouter Selah Sue ou encore Imany qui chantera accompagnée de huit violoncelles.

A découvrir aussi Juanita Euka, Naima Bock, Chelsea Carmichael, Gretel Hänlyn, Kae Tempest, Big Joanie, ELOI, Grove et Casey. Accompagnée du Quatuor Debussy, Keren Ann se jouera des barrières érigées entre les différents genres musicaux et revisitera son répertoire.

La Colère

La création locale n’est pas en reste avec Oscura Resistencia, Giulia Dabalà, Ikan Hyu, Garance, Naomi Lareine et Melissa Bon. L’artiste montante de la scène pop romande Roxane partagera ses titres habillés de nostalgie alors que la chanteuse électro pop La Colère vernira son nouvel album.

Dans son spectacle-concert 'Bouches cousues', Olivia Ruiz racontera la guerre et l’exil et fera le récit du déracinement de sa famille pendant la dictature franquiste. Sabine Pakora relatera son enfance au sein de l’élite ivoirienne puis son arrivée en France dans son autofiction 'La Freak'.

Clubbing

Appelant à une réappropriation des lieux de vie, le festival a noué des partenariats pour offrir des espaces d’expression libres et sûrs. Alors que le monde de la nuit reproduit les discriminations vécues par les femmes et les minorités sexuelles et de genre dans l’espace public, Les Créatives s’invitent dans les clubs genevois: 18 soirées sont au programme.

Unique projet de cette ampleur en Europe, le Festival Les Créatives a pour mission de soutenir et de promouvoir la création artistique des femmes et des minorités sexuelles et de genre ainsi que la production intellectuelle féministe. Chaque année, Les Créatives rassemblent des milliers de personnes.

https://lescreatives.ch/

/ATS