Les 30'000 billets pour Céline Dion vendus en 22 minutes

Les billets pour le concert de Céline Dion le lundi 20 juillet au Paléo Festival de Nyon (VD) se sont arrachés mardi. Les 30'000 sésames proposés ont disparu en moins d'une demi-heure.

La billetterie a été lancée mardi à midi. La demande a été des plus fortes sur ce concert-là; plus de 50'000 personnes se sont connectées sur la file d'attente afin d’obtenir un sésame. A 12h22, les billets pour le 20 juillet n'étaient plus disponibles, de même que les abonnements sept jours, a communiqué le Paléo.

Céline Dion et tous les artistes de cette soirée supplémentaire organisée pour la 45e édition du festival auront le plaisir de se produire devant une plaine de l’Asse comble. Le programme complet sera dévoilé le 24 mars, a annoncé le festival.

La queue toute la nuit

Afin de contrer le marché noir, les fans de la star québécoise pouvaient acheter au maximum deux tickets par personne, soit en ligne, soit au Paléo. Plus de 350 personnes se sont rendues sur place et ont fait la queue pour obtenir leur ticket dont le prix était fixé à 89 francs tout compris.

La première est arrivée lundi soir à 22h30. Elle est repartie puis revenue à 00h30, a raconté Michèle Müller, porte-parole du festival. Au vu du froid, un espace avec feu et café a été proposé aux fans qui ont patienté pendant la nuit, a-t-elle précisé.

Il sera encore possible d'obtenir des billets pour lundi grâce à la bourse aux billets en avril et aux billets last minute.

Seulement deux festivals

Céline Dion se produira à Paléo dans le cadre d'une tournée qui a déjà commencé. Un gros coup pour la manifestation: elle ne fera que deux passages dans des festivals, le second étant celui des Vieilles Charrues en Bretagne, a relevé la porte-parole.

La 45e édition du Paléo se tiendra du 20 au 26 juillet 2020. Les abonnements 6 jours et les billets Flex (non valables pour le lundi) sont disponibles jusqu’au 20 décembre, précise le Festival.

/ATS