Legs de 45 oeuvres et 15 millions au Musée d'art du Valais

Le Musée d'art du Valais a hérité de la collection privée d'une mécène qui a longtemps habité à Martigny ainsi que de 15 millions de francs. Mardi, l'institution a présenté à la presse une sélection des 45 oeuvres d'art qui ont rejoint ses murs.

'C'est un legs exceptionnel et inédit', se réjouissent devant la presse Marie Rochel, directrice des Musées cantonaux, et Laurence Schmidlin, directrice du Musée d'art du Valais. Ces oeuvres appartenaient à la mécène Brigitte Mavromichalis, décédée en 2015, et qui a souhaité léguer l'entier de sa collection privée à l'institution.

'Nous avons pu choisir les pièces que nous souhaitions conserver parmi la centaine d'oeuvres de cette amoureuse de l'art', explique Laurence Schmidlin dont le musée a été informé en 2021 de ce précieux legs. Une recherche de provenances a également été menée afin de s’assurer de l’historique irréprochable de la collection. Au final, 45 oeuvres ont été retenues.

La donation testamentaire de 15 millions de francs sera utilisée à raison de 500'000 francs par an.

/ATS