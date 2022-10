Le tournage de la série « Les Indociles » a débuté dans le Jura

Le tournage de la série 'Les Indociles' a commencé cette semaine. 'C'est le plus important accueilli dans le canton du Jura jusqu’ici', a indiqué Christine Salvadé, cheffe de l'office de la culture de ce canton, sur sa page Facebook.

Le tournage de la série TV, basée sur la bande dessinée 'Les Indociles', des Jurassiens Camille Rebetez et Pitch Comment, a démarré lundi au Peuchapatte dans les Franches-Montagnes.

'On commence par la fin', a dit la réalisatrice Delphine Lehericey à la télévision privée de l'arc jurassien Canal Alpha. On lui doit le récent 'Last dance', son premier long métrage projeté à Locarno cet été, avec François Berléand, Kacey Mottet Klein et La Ribot.

''Les Indociles', c'est l'histoire de trois amis, qui se rencontrent dans les années 70, et qui vont vivre leur adolescence ensemble', explique-t-elle. Une fois adultes, ils vont ouvrir un centre précurseur dans l'accueil de toxicomanes.

La réalisatrice, une Neuchâteloise, qui s'est installée en Belgique, souligne qu'une bonne partie des membres de l'équipe de tournage et des acteurs sont suisses et jurassiens, 'notamment dans les rôles principaux'.

Cette coproduction de la RTS et Box Productions comprendra 5 épisodes de 52 minutes. Le tournage durera 50 jours. Le premier épisode des Indociles devrait être diffusé à l’automne 2023.

/ATS