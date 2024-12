Le tapis bleu du Prix du cinéma européen est déroulé

Le tapis bleu pour le Prix du cinéma européen (European Film Awards) est déroulé au Centre de la culture et des congrès de Lucerne (KKL). C'est la première fois que les plus hautes récompenses cinématographiques d'Europe sont décernées en Suisse samedi.

Les Prix du cinéma européen sont considérés comme le pendant des Oscars américains, le code vestimentaire est donc ici aussi 'Black Tie'.

L'Espagnol Pedro Almodóvar est nominé dans la catégorie du meilleur réalisateur et du meilleur scénariste. Son film 'The Room Next Door' a été sélectionné avec 14 autres dans la catégorie 'Meilleur film'. A ses côtés, des stars comme le réalisateur allemand Wim Wenders, l'actrice française Juliette Binoche ou l'acteur anglais Ralph Fiennes fouleront le tapis samedi soir.

Des cinéastes suisses espèrent également être récompensés: le film d'animation 'Sauvages' de Claude Barras et le court-métrage '2720' de Basil da Cunha.

La remise des prix peut être suivie en livestream sur différents sites : https://www.europeanfilmawards.eu/awards-ceremony/

