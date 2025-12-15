Le réalisateur Rob Reiner et son épouse retrouvés morts

Le réalisateur américain Rob Reiner, auteur de la comédie 'Quand Harry rencontre Sally', et ...
Photo: KEYSTONE/EPA/Ron Sachs / POOL

Le réalisateur américain Rob Reiner, auteur de la comédie 'Quand Harry rencontre Sally', et son épouse Michele Singer ont été retrouvés morts dimanche en Californie, la police confirmant la thèse d'un 'homicide apparent'.

Les deux corps ont été retrouvés au domicile du cinéaste.

La rédaction californienne de la chaîne NBC a cité une source proche de la famille indiquant que le couple avait été retrouvé mort, apparemment victime de blessures par arme blanche. Un porte-parole de la famille a confirmé à CNN que Reiner et sa femme étaient décédés.

La police de Los Angeles a indiqué avoir été appelée au domicile du couple, dans le quartier cossu de Brentwood (sud de la Californie), suite à la découverte de deux corps qu'elle n'a pas immédiatement identifiés.

'Nous sommes bouleversés par cette perte soudaine et nous demandons le respect de notre vie privée en cette période incroyablement difficile', a annoncé la famille du couple, dans un communiqué cité par la revue Variety.

Le compte X de la LAPD a indiqué que l'enquête se dirigeait vers 'un homicide apparent'. Les médias américains ont indiqué que le couple serait mort des suites de coups de couteau.

Mais rien ne filtrait à ce stade en termes de mobile, ni de suspect.

'Personne n'a été placé en détention. Personne n'est interrogé en tant que suspect', a déclaré Alan Hamilton, chef adjoint de la police de Los Angeles (LAPD). 'Nous allons essayer de parler à tous les membres de la famille afin d'établir les faits'.

Rob Reiner était âgé de 78 ans.

Films cultes

D'abord acteur dans des séries télévisées dans les années 1970, il a commencé sa carrière comme réalisateur en 1984 avec le film 'Spinal Tap' sur un groupe de rock imaginaire. Il restera surtout l'auteur de nombreux films cultes, notamment 'Quand Harry rencontre Sally' avec Billy Crystal et Meg Ryan, mais aussi 'Stand by me' ou encore 'Misery'.

En 1993, son film 'Des hommes d'honneur' - avec Tom Cruise, Jack Nicholson et Demi Moore - avait été nommé aux Oscars. Au total, Bob Reiner a réalisé 23 longs-métrages.

/ATS
 

