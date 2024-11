Le rappeur américain Young Thug plaide coupable à son procès

Le rappeur américain Young Thug, jugé depuis près de deux ans dans un procès tentaculaire pour crime organisé, a finalement accepté jeudi de plaider coupable, rapportent les médias américains. Il encourt 25 ans de prison.

De son vrai nom Jeffery Lamar Williams, l'artiste, arrêté en mai 2022, est accusé par la justice de l'Etat de Géorgie d'être le chef d'une branche du gang des 'Bloods' impliquée dans des meurtres, du trafic de drogue et des vols de voitures avec violence. Son procès, avec cinq coprévenus, est le plus long dans l'histoire de l'Etat.

Il a plaidé coupable devant un tribunal d'Atlanta, capitale de la Géorgie, de six chefs d'accusation, dont ceux de détention de drogue et d'armes à feu et de participation à une activité criminelle organisée, selon les mêmes sources.

Grammy Award en 2019

La vedette américaine du hip-hop a également indiqué ne pas contester les accusations d'avoir dirigé un gang de rue et de violation de la loi de Géorgie sur la criminalité en bande organisée. Trois de ses coaccusés ont déjà plaidé coupable cette semaine.

Les procureurs ont annoncé qu'ils demanderaient pour Young Thug une peine de 25 ans de prison ferme, assortie de 20 ans de sursis probatoire.

L'arrestation en mai 2022 de l'interprète de 'Best Friend', 'Hot' ou 'Check', couronné d'un Grammy Award en 2019 comme co-auteur de la 'meilleure chanson' de l'année, 'This is America', avait été un choc pour l'influente scène hip-hop d'Atlanta.

Young Thug a collaboré avec les plus grands noms du rap et de la pop, de Drake à Travis Scott, en passant par Dua Lipa, Justin Bieber ou encore Elton John.

/ATS