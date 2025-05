Le rappeur Tiakola sacré artiste masculin de l'année aux Flammes

Le rappeur Tiakola, grand favori de la troisième édition des Flammes, a été sacré dans la nuit de mardi à mercredi artiste masculin de l'année grâce à une carrière fulgurante et au succès de son album 'BDLM Vol.1'. La Flamme de l'artiste féminine est revenue à Shay.

Le prodige de la mélodie R'n'B Tiakola a également été récompensé pour le meilleur 'album nouvelle pop' grâce à 'BDLM Vol.1', qui contient les cartons 'Pona Nini' et 'Manon B'.

Mais le public n'a pas pu entendre 'le Rossignol de La Courneuve', ville de Seine-Saint-Denis dont est issu cet ancien membre de 4Keus. 'Je suis en studio. Je n'ai pas pu être là, désolé', s'est excusé dans un message vidéo l'artiste de 25 ans, dont les quatre trophées glanés lors de cette soirée s'ajoutent à ceux déjà récoltés lors des autres éditions de cette cérémonie.

Reine des Flammes lors de deux précédentes éditions, Aya Nakamura, l'une des artistes francophones les plus écoutées dans le monde et qui a enflammé la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, a reçu un trophée pour son 'rayonnement international'.

Etre entendue

La Flamme de l'artiste féminine revient à la rappeuse belge Shay et son univers double face: chaud et lancinant d'un côté, abrasif et percutant de l'autre. En trois albums - 'Jolie Garce', 'Antidote' et 'Pourvu qu'il pleuve' - et des spectacles millimétrés, la Bruxelloise a imposé son rap hardcore. La Flamme de la 'révélation scénique' de l'année lui a aussi été décernée.

'Je reçois ce prix avec beaucoup d'émotions et de reconnaissance, car je travaille dur pour que ma voix de femme reste entendue', a-t-elle déclaré, ajoutant penser aux femmes 'au Congo, en Palestine et ailleurs, qui luttent non pas pour se faire entendre mais juste pour survivre'.

Parmi les autres lauréats figurent Booba et SDM pour leur succès 'Dolce Camara', Kaaris pour son concert anniversaire ou encore le chanteur franco-haïtien Joé Dwèt Filé qui cartonne avec '4 Kampé'.

Au rang des révélations, Théodora, phénomène qui a explosé avec 'Kongolese sous BBL', a été distinguée, tout comme La Mano 1.9, jeune rappeur programmé dans les festivals estivaux.

Pièce maîtresse de l'émergence des scènes françaises rap et électro, DJ Mehdi, décédé accidentellement à 34 ans, a reçu, à titre posthume, 'la Flamme éternelle'. Sa mère est venue chercher le trophée sur la scène.

