Le rappeur Naps condamné à sept ans de prison pour viol

Le rappeur Naps a été condamné jeudi à sept ans de prison pour avoir violé une femme durant ...
Le rappeur Naps condamné à sept ans de prison pour viol

Le rappeur Naps condamné à sept ans de prison pour viol

Photo: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Le rappeur Naps a été condamné jeudi à sept ans de prison pour avoir violé une femme durant son sommeil le 1er octobre 2021 dans une chambre d'hôtel parisienne. La peine a été assortie d'un mandat de dépôt.

Dans ses motivations, la cour criminelle de Paris a fait valoir 'l'absence de consentement' et souligné que la plaignante avait de 'façon constante' dit 'qu'elle dormait' et que 'la douleur de la pénétration l'avait réveillée.'

A l'annonce du verdict, celle-ci a fondu en larmes de soulagement, tandis que Nabil Boukhobza, l'air abattu, a pris sa femme dans ses bras.

/ATS
 

