Le rappeur K'naan inculpé pour agression sexuelle au Québec

Le rappeur somalo-canadien K'naan, dont le titre phare 'Wavin' Flag' était devenu l'hymne de la Coupe du monde de football en 2010, a été inculpé jeudi au Québec pour agression sexuelle, selon les médias canadiens.

Le rappeur de 46 ans, de son vrai nom Keinan Abdi Warsame, est accusé d'avoir agressé sexuellement une femme d'une vingtaine d'années en juillet 2010, alors qu'il se trouvait dans la ville de Québec pour un festival de musique.

Ses avocats ont plaidé non coupable en son absence jeudi, selon les médias locaux. La prochaine audience aura lieu le 20 avril prochain.

Selon l'acte d'accusation, l'agression sexuelle serait survenue entre les 16 et 17 juillet 2010. K'naan assurait alors la première partie du concert des Black Eyed Peas, sur les Plaines d'Abraham à Québec. La plaignante était âgée d'une vingtaine d'années au moment des faits.

Né en 1978 à Mogadiscio, le rappeur est issu d'une grande famille d'artistes: son grand-père, Mohamed Hagi, était le poète le plus célèbre de Somalie et sa tante, Magool, une chanteuse renommée.

Aujourd'hui âgé de 46 ans, K'Naan a quitté son pays à l'âge de 13 ans pour fuir la guerre. Avec sa mère et ses frères et soeurs, il a quitté Mogadiscio en avion, juste avant la fermeture de l'aéroport, pour New York puis Toronto au Canada où il s'est établi définitivement.

Ses critiques à l'égard du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en 1999 lui avaient valu d'être remarqué par la star sénégalaise Youssou N'Dour, qui l'avait invité à participer à un album, lançant ainsi sa carrière musicale.

Après son hymne au football, K'naan a fait une longue pause mais il est revenu en 2023. Début septembre, il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec 'Mother Mother', présenté au Festival international du film de Toronto.

/ATS