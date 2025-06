Le rappeur Drake donne un concert à Zurich

Après sa pause musicale et sa dispute avec Kendrick Lamar, la superstar canadienne Drake est de retour en tournée hors d'Amérique du Nord. Le 11 août, l'un des musiciens les plus écoutés en streaming au monde se produira au Hallenstadion de Zurich.

Le rappeur Drake prévoit de tourner en Europe pour la première fois en six ans cet été, avec notamment un concert à Zurich. Le concert est prévu le 11 août au Hallenstadion.

Les amateurs pourront aussi aller voir la star de Toronto à Paris les 7 et 8 septembre ou à Milan les 29 et 30 août.

Selon les organisateurs, cette tournée est sa première en Europe et au Royaume-Uni depuis 2019. Ces deux dernières années, Drake s'est principalement produit en Amérique du Nord, puis en Australie en début d'année.

Après la sortie de son album 'For All The Dogs', le rappeur avait annoncé une pause musicale en 2023 pour raisons de santé. Cette année, il a enchaîné avec '$ome $exy $ongs 4 U', un album en collaboration avec le producteur R&B Partynextdoor.

/ATS