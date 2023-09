Le racisme vu par des artistes au Kunsthaus à Aarau

Le Kunsthaus à Aarau présente une exposition intitulée 'Stranger in the Village - Le racisme au miroir de James Baldwin'. Des artistes y présentent des oeuvres sur le thème de l'appartenance et de l'exclusion raciale.

L'écrivain afro-américain James Baldwin (1924-1987) a séjourné quelques mois à Loèches-les-Bains (VS) dans les années 1950. Il a raconté dans son texte 'Stranger in the Village' ('Un étranger dans le village') son expérience du racisme dans la Suisse de cette époque, rappelle le Kunsthaus.

James Baldwin a vécu à Loèches-les-Bains dans la maison d'un ami et constaté qu'avant lui 'aucun Noir n'avait jamais mis les pieds dans ce petit village suisse'. Il écrit avoir été accueilli avec 'étonnement, curiosité, amusement ou même indignation'. Des enfants l'ont traité de 'nègre' et des adultes ont touché ses mains, s'étonnant qu'elles ne déteignent pas, rapporte l'écrivain.

Source d'inspiration

'Les mots de Baldwin sont aujourd'hui encore une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Ils nous tendent un miroir sur notre société et n'ont rien perdu de leur caractère explosif', souligne le Kunsthaus.

L'exposition collective aborde le thème du racisme à travers des oeuvres actuelles réalisées par des artistes suisses et de la scène internationale. 'Elle pose des questions qui nous concernent tous'.

Les oeuvres d'une quarantaine d'artistes, dont la plupart vivent en Suisse, mais dont beaucoup sont nés en Afrique ou aux Etats-Unis, sont exposées. Certaines proviennent de la collection du Kunsthaus, d'autres ont été commandées spécialement pour l'exposition, qui est visible de dimanche jusqu'au 7 janvier prochain.

/ATS