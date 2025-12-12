Le producteur de cinéma bâlois Arthur Cohn est décédé

Le producteur de cinéma bâlois et lauréat de plusieurs Oscars Arthur Cohn est décédé vendredi ...
Le producteur de cinéma bâlois Arthur Cohn est décédé

Le producteur de cinéma bâlois Arthur Cohn est décédé

Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Le producteur de cinéma bâlois et lauréat de plusieurs Oscars Arthur Cohn est décédé vendredi à l'âge de 98 ans. C'est ce qu'a annoncé sa famille dans un avis de décès transmis à l'agence de presse Keystone-ATS.

Arthur Cohn a reçu six Oscars pour ses productions cinématographiques. Il a également reçu une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood, trois doctorats honoris causa, dont celui de l'Université de Bâle, et la plus haute distinction française, le Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. En 2019, le producteur de cinéma a été récompensé à Berlin pour l'ensemble de son œuvre.

Arthur Cohn a passé ses années de jeunesse et d'études à Bâle. Il a ensuite travaillé plusieurs années comme journaliste, notamment pour l'émission de radio 'Echo der Zeit' de la SRF, avant de se lancer progressivement dans le cinéma.

/ATS
 

Actualités suivantes

Plus de 175 chefs-d'oeuvre de la gravure exposés à Martigny (VS)

Plus de 175 chefs-d'oeuvre de la gravure exposés à Martigny (VS)

Culture    Actualisé le 12.12.2025 - 17:09

Meilleur dessin de presse 2025 au Jurassien Pitch Comment

Meilleur dessin de presse 2025 au Jurassien Pitch Comment

Culture    Actualisé le 12.12.2025 - 17:09

Nemo a retiré le trophée de l’Eurovision de son étagère

Nemo a retiré le trophée de l’Eurovision de son étagère

Culture    Actualisé le 11.12.2025 - 17:55

Le premier film en anglais de Petra Volpe sélectionné à Sundance

Le premier film en anglais de Petra Volpe sélectionné à Sundance

Culture    Actualisé le 11.12.2025 - 12:03

Articles les plus lus

Le programme 2026 du Zermatt Unplugged est connu

Le programme 2026 du Zermatt Unplugged est connu

Culture    Actualisé le 11.12.2025 - 00:02

Le yodel inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

Le yodel inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

Culture    Actualisé le 11.12.2025 - 06:15

Le premier film en anglais de Petra Volpe sélectionné à Sundance

Le premier film en anglais de Petra Volpe sélectionné à Sundance

Culture    Actualisé le 11.12.2025 - 12:03

Nemo a retiré le trophée de l’Eurovision de son étagère

Nemo a retiré le trophée de l’Eurovision de son étagère

Culture    Actualisé le 11.12.2025 - 17:55

Soleure 2026: un cinéma qui bouscule les récits dominants

Soleure 2026: un cinéma qui bouscule les récits dominants

Culture    Actualisé le 10.12.2025 - 11:35

La cuisine italienne rejoint le patrimoine immatériel de l'Unesco

La cuisine italienne rejoint le patrimoine immatériel de l'Unesco

Culture    Actualisé le 10.12.2025 - 14:47

Le programme 2026 du Zermatt Unplugged est connu

Le programme 2026 du Zermatt Unplugged est connu

Culture    Actualisé le 11.12.2025 - 00:02

Le yodel inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

Le yodel inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

Culture    Actualisé le 11.12.2025 - 06:15