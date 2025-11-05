Le prix Médicis 2025 à Emmanuel Carrère pour « Kolkhoze »

Emmanuel Carrère a remporté mercredi le prix Médicis 2025 pour son roman 'Kolkhoze'. Il revient dans ce livre sur la relation difficile qu'il avait avec sa mère, l'historienne Hélène Carrère d'Encausse.

Le prix Médicis du roman étranger récompense Nina Allan pour 'Les Bons Voisins'. Dans la catégorie essais, il a été décerné à Fabrice Gabriel pour 'Au cinéma Central'.

Le prix a été remis au lendemain des prix Goncourt, lequel a sacré Laurent Mauvignier pour 'La maison vide', et Renaudot, attribué à Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour 'Je voulais vivre'. Lundi, Nathacha Appanah avait obtenu le prix Femina pour 'Le coeur des femmes'.

Emmanuel Carrère, 67 ans, était également en lice pour le Goncourt avec 'Kolkhoze', vaste fresque familiale de 560 pages. L'écrivain raconte quatre générations d'une même famille, celle de sa mère Hélène Carrère d'Encausse, qui a connu un destin hors du commun.

