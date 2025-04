Le plus long tapis turquoise de l'histoire de l'ESC à Bâle

L'ESC à Bâle aura le plus long tapis turquoise de l'histoire du Concours Eurovision de la chanson. Il s'étendra de l'hôtel de ville jusqu'au centre des expositions en passant par un pont sur le Rhin.

Les responsables ont donné des informations sur le déroulement des différents événements prévus pendant l'ESC, lundi au cours d'une conférence de presse qui s'est déroulée à bord d'un bateau sur le Rhin. Il est notamment prévu que les différentes délégations nationales se rendent de l'hôtel de ville jusqu'au centre des expositions dans des tramways anciens.

Les deux producteurs exécutifs, Reto Peritz et Mortiz Stadler, ont indiqué que tous les spectacles sont complets. Plus de la moitié des billets ont été vendus en Suisse (58%), 15% en Allemagne et 8% en Angleterre.

