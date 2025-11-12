Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

'La vie est belle' ou encore 'La mélodie du bonheur': le pape Léon XIV a révélé ses quatre ...
Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

Photo: Keystone/AP/MIRAMAX/SERGIO STRIZZI

'La vie est belle' ou encore 'La mélodie du bonheur': le pape Léon XIV a révélé ses quatre films préférés avant une audience samedi au Vatican avec des célébrités d'Hollywood et des réalisateurs oscarisés.

Dans une vidéo publiée par le Vatican, le premier pape américain cite le classique de Frank Capra 'It's a Wonderful Life' (1946), avec James Stewart, où un ange est envoyé du ciel pour aider un père de famille désespéré.

Le souverain pontife, né à Chicago, évoque aussi la comédie musicale 'La Mélodie du bonheur' (1965) de Robert Wise avec Julie Andrews, le drame familial 'Des gens comme les autres' (1980) de Robert Redford et 'La vie est belle' (1997) de Roberto Benigni, comédie dramatique se déroulant en Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Le Vatican a précisé que Léon XIV avait choisi 'les films qui lui tiennent le plus à coeur'.

Dans le cadre de l'Année sainte de l'Eglise catholique, le pape recevra samedi au palais apostolique du Vatican des stars du monde du cinéma dont Monica Bellucci, Cate Blanchett, Chris Pine et Viggo Mortensen. Des réalisateurs tels que Spike Lee, Gus Van Sant, Judd Apatow, George Miller et Stéphane Brizé sont également attendus.

Robert Francis Prevost, 70 ans, souhaite 'approfondir le dialogue avec le monde du cinéma (...) en explorant les possibilités que la créativité artistique offre à la mission de l'Eglise et à la promotion des valeurs humaines', a expliqué le Vatican.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

L'Algérie accepte de gracier l'écrivain Boualem Sansal

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 14:37

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 11:29

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 18:07

Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 13:17

Articles les plus lus

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 12:35

Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 13:17

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 18:07

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

Culture    Actualisé le 12.11.2025 - 11:29

Netflix ouvre ses premiers parcs à thèmes aux Etats-Unis

Netflix ouvre ses premiers parcs à thèmes aux Etats-Unis

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 04:01

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 12:35

Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 13:17

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 18:07

Royaume-Uni: le prince George à une soirée de commémoration

Royaume-Uni: le prince George à une soirée de commémoration

Culture    Actualisé le 09.11.2025 - 00:53

Le Britannico-Hongrois David Szalay remporte le Booker Prize 2025

Le Britannico-Hongrois David Szalay remporte le Booker Prize 2025

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 00:25

Netflix ouvre ses premiers parcs à thèmes aux Etats-Unis

Netflix ouvre ses premiers parcs à thèmes aux Etats-Unis

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 04:01

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 12:35