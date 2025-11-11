Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Le numérique domine désormais les loisirs des Romands, surtout chez les jeunes, selon une étude ...
Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Le numérique s’impose, la lecture et le sport restent essentiels

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le numérique domine désormais les loisirs des Romands, surtout chez les jeunes, selon une étude de l’Observatoire romand de la culture (ORC). Lecture, sport et sorties culturelles gardent toutefois une place centrale, avec des pratiques qui varient selon l’âge.

Le numérique est devenu la norme pour la majorité de la population. Films et séries en ligne, musique en streaming et réseaux sociaux sont plébiscités, en particulier par les 15–24 ans, indique l'étude, basée sur un sondage mené auprès d'un millier de personnes dans toute la Suisse romande, et récemment publiée par l'ORC. Ces activités se pratiquent majoritairement à domicile, mais environ un quart des personnes les consomment aussi en déplacement.

La lecture de livres, elle, traverse les générations. Si elle reste présente à tous les âges, les plus âgés s’y adonnent davantage: 35% des 65 ans et plus lisent 'très souvent', contre seulement 10% des 15–24 ans.

/ATS
 

Actualités suivantes

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

OpenAI a enfreint les droits d'auteurs de chansons

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 12:35

Netflix ouvre ses premiers parcs à thèmes aux Etats-Unis

Netflix ouvre ses premiers parcs à thèmes aux Etats-Unis

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 04:01

Le Britannico-Hongrois David Szalay remporte le Booker Prize 2025

Le Britannico-Hongrois David Szalay remporte le Booker Prize 2025

Culture    Actualisé le 11.11.2025 - 00:25

Royaume-Uni: le prince George à une soirée de commémoration

Royaume-Uni: le prince George à une soirée de commémoration

Culture    Actualisé le 09.11.2025 - 00:53

Articles les plus lus