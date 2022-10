Le nouveau Musée d'histoire naturelle de Fribourg ouvrira en 2028

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF) devrait ouvrir ses portes sur son nouveau site à la route des Arsenaux en 2028. Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil, pour concrétiser le projet, un crédit d'engagement de 65,5 millions de francs.

La phase d’études et d’appel d’offres partiel est terminée, se sont réjouies lundi la Direction des affaires culturelles et celle des infrastructures. Un pas qui permet de passer à l’élaboration d’un projet détaillé pour la transformation de l'ancien arsenal et la réalisation de la nouvelle exposition permanente sur deux étages.

Les coûts s'élèvent à 60,3 millions de francs pour le bâtiment et à 10,8 millions pour l'exposition permanente, précise le communiqué. Déduction faite du crédit d'étude de 5,6 millions, le gouvernement demandera aux députés, cet automne encore a priori, un crédit d'engagement de 65,5 millions pour la concrétisation du projet.

Votation en 2023

La votation populaire devrait avoir lieu courant 2023. Dès l'octroi du permis de construire, les travaux pourront débuter, tout comme le lancement du concours de scénographie pour l'exposition permanente. Les travaux de construction du bâtiment devraient durer environ quatre ans, avec une ouverture du nouveau musée au public en 2028.

L'agrandissement et de la modernisation du MHNF sont souhaités depuis des décennies. L'institution, bientôt bicentenaire, disposera des infrastructures nécessaires pour offrir au public une expérience muséale de qualité, tout en continuant de développer, étudier et valoriser ses collections scientifiques, conformément à sa mission.

Dans son nouvel écrin, le MHNF gagnera en attractivité dans le paysage muséal du 21e siècle, tant sur le plan cantonal que national, et contribuera au rayonnement du canton et de la ville. En tant que centre culturel vivant, il participera au développement du quartier des Arsenaux, en faveur de la population également.

Surfaces doublées

Le musée intéressera aussi les visiteurs extérieurs, en étoffant au passage l’offre touristique. Le projet architectural du bureau fribourgeois Zamparo Architectes résout les problèmes actuels d'infrastructure du musée, tout en valorisant un bâtiment historique protégé en le rénovant et en le mettant à disposition du public.

Le projet comprend en outre des jardins dédiés à la sensibilisation et au soutien à la biodiversité, selon le communiqué des deux directions. Grâce à la surélévation du bâtiment, le nouveau musée offrira un total de 6064 mètres carrés de surfaces utiles, soit pratiquement le double des surfaces disponibles aujourd'hui.

L'augmentation concerne principalement les espaces destinés au public, poursuit le communiqué. Le projet accorde une attention particulière à l’utilisation du bois, en conservant la structure historique du bâtiment et en utilisant de l'épicéa provenant des forêts du canton pour les nouveaux éléments.

Elément de communication

Le caractère de l’ancien arsenal sera ainsi préservé, tout comme l’atmosphère chaleureuse du musée actuel. Le nouveau bâtiment répondra au standard Minergie-P. L'accès aux personnes à mobilité réduite est garanti. Au coeur du projet, le foyer bénéficiera d’un volume généreux et accueillera réception, cafétéria et boutique.

La grande cage d’escalier centrale, inondée de lumière, a été conçue comme un élément de communication et de liaison entre les différents espaces muséaux. Un peu plus de 2200 mètres carrés sont prévus pour les expositions permanentes et temporaires.

La nouvelle exposition permanente développera des thématiques globales et régionales liées à la nature. Dans la surélévation, un grand espace sera consacré aux expositions temporaires. Enfin, les collections scientifiques seront hébergées dans le futur centre de stockage interinstitutionnel cantonal (SIC), à Givisiez.

/ATS