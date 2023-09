Le livre sur les quais à Morges attire près de 40'000 personnes

Le 14e chapitre du festival littéraire Le livre sur les quais (LSQ) s'est terminé dimanche à Morges (VD) sur un bilan très positif. Durant trois jours et sous un ciel estival, près de 40'000 personnes sont venues rencontrer les quelque 180 auteurs invités cette année.

'Je suis très heureuse de la fréquentation et de l'ambiance qui règnent à Morges. Chaque année, la magie opère. Je remercie particulièrement l'ensemble de mon équipe et les bénévoles qui soignent l'accueil de nos invités et du public. C'est ce qui fait le succès de ce festival inscrit dans le paysage littéraire suisse et international', a déclaré Fanny Meyer, directrice du LSQ depuis 2020, dont c'était l'ultime édition à la tête de la manifestation.

Elle a en effet récemment été nommée comme ambassadrice du livre à Lausanne. 'Beaucoup d'émotion et de satisfaction' donc pour elle, écrivent les organisateurs dans un communiqué à l'heure du bilan. 'Son professionnalisme a été salué par l'ensemble de la profession. Le nom de la personne qui lui succèdera sera annoncé dans le courant de l'automne', ajoutent-ils.

'Succès populaire'

Sous la présidence de l'écrivaine française Marie-Hélène Lafon, les dédicaces, rencontres, débats, croisières, performances littéraires, lectures ou ateliers jeunesse de cette édition 2023 du LSQ se sont déroulés sous une météo radieuse. Les responsables indiquent une fréquentation de près de 40'000 personnes assistant à plus de 170 événements, soit une affluence des plus belles éditions.

'Un succès populaire dont la clé du succès, au-delà de la large palette d'invités et du programme en lui-même, reste le cadre lacustre enchanteur et un lectorat de qualité', résument les organisateurs. Ils saluent également une hausse des ventes de livres, 'atteignant cette année des records réjouissants', sans rentrer dans le détail des chiffres.

Du vendredi au dimanche, les deux tentes principales - Dédicaces et Librairie - n'ont pas désempli. L'atmosphère y était joviale et décontractée. Près de 180 auteurs, dont plus de la moitié de plumes suisses, sont venus à Morges à la rencontre du public. De nombreux événements ont affiché complet, notamment les deux rencontres d'ouverture au Casino avec Amélie Nothomb et Marie-Hélène Lafon.

Plumes affirmées et émergentes

Outre ces deux autrices, le public aura pu rencontrer, pêle-mêle, Jonathan Coe, Andreï Kourkov, Mathias Enard, Elisa Shua Dusapin, Daniel de Roulet, Etienne Barilier, Ségolène Royal, Eric Reinhardt, Capucine Ruat, Léonor de Récondo, Pierric Bailly, Nathacha Appanah ou encore Sylvain Prudhomme, David Vann, Joyce Maynard et Peter Stamm. La programmation a également permis de faire découvrir de nombreuses plumes émergentes.

La Roumanie était l'hôte d'honneur de cette édition et ce sont les éditions parisiennes P.O.L qui avaient été mises en exergue. Le bar 'Chez Lisette', inauguré l'an dernier, avec une scène littéraire, avait été reconduit. Tout comme le 'speed booking', où des auteurs ont donné un aperçu de leur livre en cinq minutes face à cinq personnes.

La 15e édition du Livre sur les quais est déjà agendée du 30 août au 1er septembre 2024.

