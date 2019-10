Le guitariste Eric Clapton de retour en Suisse après douze ans

Le guitariste Eric Clapton donnera à nouveau un concert en Suisse pour la première fois depuis douze ans. L'auteur de 'Wonderful Tonight' et de 'Tears in Heaven' se produira le 5 juin 2020 au Hallenstadion de Zurich.

'Slowhand' s'arrêtera sur les bords de la Limmat dans le cadre d'une tournée anniversaire d'un mois en Europe pour célébrer les cinquante ans de sa carrière solo, a communiqué mercredi abc Production. Une seule date est prévue en Suisse sur une quinzaine de concerts au total.

Eric Clapton sera sur scène avec son groupe et distillera ses plus grands succès. Les billets seront mis en vente le 4 octobre, à un prix allant de 96 à 290 francs.

Le Britannique de 74 ans est considéré comme l'un des meilleurs guitaristes du monde. Il est l'unique artiste à avoir été intronisé trois fois au Rock and Roll Hall of Fame (en solo et comme membre de ses anciens groupes Yardbirds et Cream).

/ATS