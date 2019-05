Le fondateur de la Cinémathèque suisse Freddy Buache est décédé

Le co-fondateur de la Cinémathèque suisse Freddy Buache est décédé mardi à l'âge de 94 ans. Il avait dirigé l'institution à Lausanne de 1951 à 1996. Il a rédigé nombre de livres sur le cinéma suisse et avait reçu un Léopard d'honneur à Locarno en 1998.

'Grande figure du cinéma et âme de la Cinémathèque suisse, celui qui fut directeur de l’institution pendant près d’un demi-siècle s’est éteint paisiblement le 28 mai dernier', a annoncé jeudi la Cinémathèque suisse. Né le 29 décembre 1924 à Lausanne, ce passionné de cinéma a marqué durablement l'histoire du 7e art.

Ecrivain, poète et critique d'art, auteur de nombreux articles et livres de référence sur le cinéma, éditeur, programmateur, enseignant, ardent défenseur du nouveau cinéma suisse et de la sauvegarde du patrimoine, Freddy Buache a marqué en Suisse mais aussi à l'étranger. C'est entre autre grâce à lui que la Suisse se dote d'une loi sur le cinéma en 1963.

C’est encore lui qui aide à faire connaître le nouveau cinéma suisse à l'étranger, notamment grâce à ses liens avec les directeurs successifs du Festival de Cannes. Pionnier de la Cinémathèque suisse, fondée à Lausanne en 1948, il contribue à en faire l'une des plus importantes du monde par la richesse de ses collections.

Un réseau incroyable

Parallèlement, Freddy Buache aura été co-directeur du Festival de Locarno de 1967 à 1970. Il entretenait de solides amitiés avec des personnalités du cinéma et de la culture, parmi lesquels Charles Apothéloz, Henri Langlois, Georges Franju, Jean Grémillon, Michel Simon, Luis Buñuel, Jacques Chessex, Michel Soutter, Theo Angelopoulos, Miloš Forman, Daniel Schmid ou encore Jean-Luc Godard.

Lauréat de nombreuses distinctions internationales, Freddy Buache a reçu en avril dernier la médaille de Membre honoraire de la Fédération internationale des Archives du Film, devant plus de 300 délégués réunis à Lausanne. Toujours très actif, le Vaudois donnait encore un cours sur l'histoire du cinéma à la Cinémathèque en collaboration avec l'Université de Lausanne.

La Cinémathèque suisse exprime ses condoléances à la famille et réitère sa gratitude pour la contribution de son ancien directeur au rayonnement de l’institution et à l’histoire du cinéma dans ce pays. La Cinémathèque suisse organisera cet automne un hommage public à Freddy Buache.

/ATS